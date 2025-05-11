Memur olma yaşı değişiyor mu? Kaç yaşından sonra memur olunmayacak?

Meclis’te ele alınacak tekliflerden biri de memur alımlarıyla ilgili olacak. Teklife göre, kamu kurumlarına yapılacak alımlarda, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurumları, üst kurullar ve kuruluşlar, mesleğe özel yarışma sınavı ile yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirecek.

Teklife göre, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek.

Bir diğer düzenleme ise TRT ile ilgili olacak. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, TRT’ye görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

Meclis’te ayrıca, ihtisas ve araştırma komisyonları da toplantılar yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. Bu teklife göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili işlemler, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ve diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talepleri üzerine ya da resen inceleyecek.

Maden Kanunu ve Türk Petrol Kanunu çerçevesinde, ruhsat ve hak sahiplerinin, aktif edilmiş tebligat için KEP kullanmaları zorunlu olacak. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise her 3 ayda bir 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal ve varlıkları devlet malı kabul edilecek ve haczedilemeyecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınına ilişkin Araştırma Komisyonu ise Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) gibi kamu kuruluşlarının bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

Diğer komisyon çalışmalarından başlıklar

Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını değerlendirecek.

Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinleyecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, rapor için önerileri alacak.

Parti grup toplantıları

Salı ve Çarşamba günü, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler, grup toplantıları düzenleyecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.