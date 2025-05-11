Tapu sahipleri dikkat! Gelir İdaresi harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, tapuda düşük bedel gösterilerek yapılan daire satışlarını yakın takibe aldı. Son beş yılı kapsayan yapay zeka destekli incelemelerde yüz binlerce şüpheli işlem tespit edildi...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tapu sahipleri dikkat! Gelir İdaresi harekete geçti
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Gelir İdaresi, yapay zeka sistemleriyle yaptığı taramalarda, taşınmazların satış bedeli olarak belediyelerin belirlediği rayiç değerin gösterildiği yüz binlerce işlemi belirledi. Gerçek bedelin gizlenerek devlete daha az vergi ödenmesini amaçlayan bu satışlarda hem alıcılar hem de satıcılar ifadeye çağrılıyor. İzahat veremeyenlere ise yüksek meblağlarda para cezaları kesilecek.

Mevzuata göre gayrimenkul satışlarında beyan edilen bedelin yüzde 4’ü oranında tapu harcı tahsil ediliyor. Bu tutar yasal olarak alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaşılırken, uygulamada genellikle satıcı bu bedelin tamamını ödüyor. Ancak birçok kişi, aralarında yaptıkları sözlü anlaşmayla satış bedelini rayiç değer seviyesinde göstererek gerçek tutarı gizlemeye çalışıyor.

Tapu müdürlükleri, randevu sonrası tarafları telefonla arayarak beyan edilecek tutarı önceden sorguluyor. Bu aşamada da taraflar, genellikle önceden belirledikleri rayiç değeri bildiriyor.

Geçmiş yıllara ait milyonlarca satış işlemini tek tek tarayan Gelir İdaresi, Bakan Mehmet Şimşek’in talimatıyla denetim ekiplerini genişletti. Gönderilen tebligatlarla izahat istenen işlemlerde usulsüzlük kesinleşirse, taraflar eksik beyan ettikleri tutar kadar vergiyi faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak.

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