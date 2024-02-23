Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl yakalandı

Terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Mazlum Mardin" kod adlı Murat Kızıl'ın yurt dışında saklandığı yeri tespit etti.

Tespitin ardından takibe alınan terörist Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Türkiye'ye getirilen terörist Kızıl'ın 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.

Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kızıl'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı bildirildi.