Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte sarı-lacivertlilerin eşleştiği ekip

UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Kupada son 16 turu play-off mücadeleleri dün akşam tamamlanmış ve adını son 16 takım arasına yazdıran 8 ekip belli olmuştu.

Fenerbahçe, H Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla grubunu lider tamamlamış ve adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin yanı sıra, Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina ve PAOK gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmişti.

Play-off aşamasından gelen Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Molde, Union SG, Sturm Graz, Olympiakos ve Maccabi Haifa ise son 16 turuna yükselen diğer ekipler oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:

• Servette - Viktoria Plzen

• Ajax - Aston Villa

• Molde - Club Brugge

• Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

• Dinamo Zagreb - PAOK

• Sturm Graz - Lille

• Maccabi Haifa - Fiorentina

• Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart Perşembe günü oynanacak. Rövanş maçları ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak. Turu geçen takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Kura çekiminde seri başı olan Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı ise kendi sahasında oynayacak.