Teröristler etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon

Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.