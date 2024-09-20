Teröristler etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Güçlüyüz, kararlıyız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!… pic.twitter.com/o5nurOcJg0
Kaynak: Anadolu Ajansı