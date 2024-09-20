Teröristler etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Teröristler etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Teröristler etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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