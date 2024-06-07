Teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu açıkladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyona daha imza atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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