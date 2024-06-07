Teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu açıkladı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kritik bir operasyona daha imza atıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı