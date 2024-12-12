Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde dikkat çeken bir keşif yapıldı. İlçedeki bir okulda, teröristlerin kazdığı bir tünel bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
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Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyon kapsamında Münbiç'i terörden kurtaran SMO güçleri, ilçede arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Teröristlerce askeri karargah olarak kullanılan Buhteri adlı okulda yapılan araştırma kapsamında, PKK/YPG terör örgütü tarafından kazılan 1 kilometre uzunluğunda tünel ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulundu.

Arama tarama çalışmalarına katılan SMO askerlerinden Musap Ömer yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında bulundukları okulda 1 kilometre uzunluğunda tünel keşfettiklerini belirtti.

Tünelin içerisinde patlayıcı bulduklarını kaydeden Ömer, "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan terör örgütü, okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıp terör faaliyetleri yapmaya çalışıyor." dedi.

SMO, 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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