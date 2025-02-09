Terörü öven paylaşımlarıyla gündeme gelen "komedyen", uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandı

İstanbul'da, sahne alan komedyen olarak bilinen Selin Dilmaç, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Bu kişilerden birinin, 29 yaşındaki Dilmaç olduğu ortaya çıktı.

EVİNDE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU BULUNDU

Dilmaç’ın Rasimpaşa Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 759,32 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edilmiş bir miktar para ele geçirildi. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Dilmaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Dilmaç’ın sosyal medya paylaşımları, son dönemde tartışmalara yol açmıştı. Komedyen, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristin kadın olması nedeniyle övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.