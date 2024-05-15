TGB, 19 Mayıs'a hazırlanıyor! Türk gençliği 5 merkezden emperyalizme meydan okuyacak

Türk gençliği 19 Mayıs’ta “ABD-İsrail’e Vatanını Böldürtme” sloganıyla emperyalizme meydan okuyacak. Türkiye Gençlik Birliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 5 ilde bölgesel olarak kutlayacak.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Türkiye Gençlik Birliği'nin 19 Mayıs planı belli oldu. Türk gençliği 19 Mayıs’ta emperyalizme meydan okuyacak.

Türkiye Gençlik Birliği Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda 5 farklı merkezde Türkiye’ye yönelik tehditlere karşı “ABD-İsrail’e Vatanını Böldürtme” sloganıyla kararlı duruşunu gösterecek.

TGB Genel Sekreteri Barış Dikmen, 5 merkezde yapılacak yürüyüşlerin nedenlerini tek tek sıraladı.

Barış Dikmen açıklamasında, "19 Mayıs o milli mücadelenin ateşinin atıldığı ilk gün olarak gösterilir. Bu ateşi devam ettirme kararlılığıyla hareket ediyoruz. Türk gençliği olarak 'Türkiye'ye sahip çık' sloganı ile buluşacağız.19 Mayıs'ta 5 farklı ilde 'Türkiye'ye sahip çık' yürüyüşlerimizi gerçekleştireceğiz. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda saat 14.00'te buluşmamızı gerçekleştireceğiz. İstanbul'da Beşiktaş Atatürk evi önünde saat 14.00'te yine buluşmamızı gerçekleştireceğiz. İzmir'de Karşıyaka İzban önünde saat 14.00'te buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Eskişehir'de Kanatlı Alışveriş Merkezi'nin önünde saat 16.00'da buluşmamızı gerçekleştireceğiz ve Muğla'da yoğunlukçu parkında saat 19.00'da buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı sıfatında olan kimseler tarafından Türksüz anayasa tartışmaları açılmaya çalışılıyor. ABD destekli tarikatlarla kol kola girenler önümüze çıkıyor. HDP kapatılmıyor. Yani hükümetimiz, devletimiz, muhalefetimiz ne yazık ki burada hatalar üstüne hatalar yapıyor." dedi.

Barış Dikmen, yürüyüşlere toplumun tüm kesimlerini davet ettiklerini söyledi. Dikmen, "15 Temmuzların tekrardan yaşanmasını istemeyen, emperyalizme karşı ne tavır koymak isteyen, ABD güdümlü ve destekli tarikatların tekrardan ülkemizde söz sahibi olmaması için mücadele eden ve bunun kaygısıyla hareket eden bütün vatandaşlarımız davetlidir." dedi.

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