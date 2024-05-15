Fenomen öğretmenlere ceza kapıda! Öğrencilerin videolarını sosyal medyada paylaşıyorlar

Öğrencilerinin videolarını sosyal medyada paylaşan öğretmenlere ceza verilmesinin "Öğretmenlik Meslek Kanunu" içinde yer alması bekleniyor. Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, öğretmenlere dijital okuryazarlık ve çocuk koruma gibi programların kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Sosyal medya fenomeni öğretmenlere cezai yaptırımlar gelebilir. Öğrencilerinin videolarını izinsiz bir şekilde sosyal medyada paylaşan öğretmenler bir süredir tepki çekiyor. Bu öğretmenlere ceza verilmesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nunda yer alması bekleniyor.

Konuyla ilgili Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı değerlendirmelerde bulundu. Haydar Urfalı, "Mevzuat hükümleri doğrultusunda yasaktır ve Türk Ceza Kanunu'nda bununla ilgili düzenlemeler vardır. Eğitim-öğretim boyutunda da iyi ve güzel örneklerin yaygınlaştırılması için eğitim-öğretim ortamlarında kullanılması için paylaşılması da gerekir. Bir eğitimci olarak zaman zaman bunlara başvuruluyor ama bunların işte sosyal medyalarda paylaşılması çok doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, yeni yetişen öğretmenlere yönelik dijital okuryazarlık gibi derslerin verilmesi gerektiğini de ifade etti. Haydar Urfalı, "Lisans öğretimi düzeyinde de yeni yetişen öğretmenlere tekraren ifade ediyorum. Dijital medya okuryazarlığı programının ve çocuk koruma programının verilmesi gerekir bu programı almamış öğretmenlerimizin de bu programlardan yetiştirilmesi gerekir. Özellikle bu iki konu verildiğinde, eğer eğitimin okulun öğrencinin yüksek yararı söz konusuysa bu tür paylaşımlar yapılabilir." dedi.

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# öğretmen # milli eğitim bakanlığı # Öğretmenlik Meslek Kanunu
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