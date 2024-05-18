TGB 19 Mayıs'ta "Türkiye'ye sahip çık" şiarıyla yürüyecek!

Her milli bayramı milyonlarla alanlarda kutlayan Türkiye Gençlik Birliği bu kez 19 Mayıs için meydanlarda olacak.

Türkiye Gençlik Birliği bu yıl 19 Mayıs’ta 5 büyük ilde yürüyüşler yapacak. Yürüyüşlerin adresi İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Muğla olacak. Yürüyüşlerin ana sloganı ise, “ABD-İsrail'e Vatanını Böldürme Türkiye'ye Sahip Çık.”

İSTANBUL'DA YÜRÜYÜŞÜN ADRESİ BEŞİKTAŞ

İstanbul’da yürüyüş Beşiktaş Atatürk Evi önünde başlayacak, İzmir’de ise Karşıyaka İzban önünde toplanacak TGB’li gençler. Her iki yürüyüşte saat 14’te başlayacak.

Eskişehir’de saat 16’da başlayacak yürüyüş Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde olacak. Muğla’da da yürüyüş saat 19’da Yoğurtçu Parkı’nda başlayacak.

Yürüyüş adreslerinden biri Ankara. TGB’li gençler saat 14’te Tandoğan Meydanında buluşacak. Bu güzergahta yürüyecek kontrol noktasından geçtikten sonra Arslanlı yoldan yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkacak.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, 5 ildeki tüm yurttaşları, vatansever üniversite öğrencilerini yürüyüşe davet etti.