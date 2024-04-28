TGB, ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü! "ABD ve İsrail'e karşı uluslararası intifadayı selamlıyoruz"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Ankara'da toplandı. TGB, emperyalizmine ve siyonizmine karşı tek yumruk oldu. Ankara'da büyük bir kalabalıkla ABD Büyükelçiliği önüne yürüyen TGB'liler, ABD ve İsrail'e karşı başlayan uluslararası intifadayı ABD Büyükelçiliği önünden selamladı.

Yürüyüşün ardından TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, basın açıklaması gerçekleştirdi. Kayahan Çetin basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Basın Emekçileri,

ABD ve İsrail'e karşı başlayan uluslararası intifadayı selamlıyoruz.

Filistin’de ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin işgaline karşı fitili yakılan başkaldırı bugün bütün dünyayı yakıp kavuruyor. Filistin’in bu insafsız soykırıma direnişi tüm dünyada İsrail ve onun en büyük destekçisi ABD’ye karşı halk hareketini ateşledi.

ABD ve Avrupa’da üniversitelerde, sokaklarda, mahallelerde onlarca insan “Filistin’e Özgürlük” sloganlarını haykırıyor.

Bu eylemler, sadece Filistin’in değil bütün mazlum milletlerin bağımsızlık bayrağıdır. ABD ve İsrail emperyalizmine karşı bir uluslararası intifa!

İşte bu intifadaya karşı emperyalizmin de kanlı yanıtları var. Hamas ve bölge ülkelerinin düzenlediği saldırılar İsrail kuvvetlerini başsız ve komutasız bıraktı. Gazze’ye tonlarca bomba yağdıran Siyonizm Gazze direnişini teslim alamadı.

Aksa Tufanı Harekâtı dünya dengelerini değiştirdi.

Bu saldırılarda kayıp üstüne kayıp veren İsrail başbakanı Netanyahu köşeye sıkışınca emri verdi, ABD yönetimi sözde batı medeniyeti maskelerini fırlatıp attı. Hümanizmi, demokrasiyi, özgürlüğü kanlı işgallerle dünyaya ihraç etmeye kalkan ABD; kendi ülkesinde ayağa kalkan bu halk hareketini ise ezmeye kalkıyor.

Aslında ABD ve Batı dünyasının maskesi açıkça soykırım uygulayan İsrail’in yanında açıkça durduklarında düşmüştü.

İsrail’e silah veriyorlar yetmiyor, para veriyorlar doymuyor. Şimdi de bu insanlık suçuna karşı ses çıkaran kendi halklarına karşı saldırıya giriştiler. Akademisyenler yerlerde sürükleniyor, öğrenciler joplanıyor, kelepçeleniyor, Texas’ta askerler müdahale için iniyor. ABD'nin ihraç ettiği demokrasi ve özgürlüğün çıplak gerçeklerini gördük ve görmeye devam ediyoruz.

ABD vatandaşlarının gerçekleri söylemesinden rahatsız olan Temsilciler Meclisi başkanı Mike Johnson, Biden'a Ulusal Muhafızları kullanma çağrısı yapıyor. Bu çağrı vatandaşlarımıza silah çekelim, gerçekleri söyledikleri için hapislere atalım, sesleri kesilene kadar üzerlerinde sırtlarına basalım demek. Sözde demokrasi söylemleriyle kendi halkına işkence etmek.

Fakat ABD ve İsrail dünyada direnen devletleri ve milletleri kuşattığını sansın, fakat asıl kuşatılan onlardır. ABD ve İsrail’e yönelik kuşatma artık ABD sınırlarının içindedir.

Emperyalizme ve siyonizme karşı tek cephe tek yüreğiz. Bu cephe her geçen gün genişlemekte ve güçlenmektedir.

Nazım’ın dediği gibi;

“Gelmiş dünyanın dört bir ucundan

Ayrı dilleri konuşur, anlaşırız

Yeşil dallarız dünya ağacından

Gençlik denen bir millet var, ondanız.”

ABD emperyalizmi Vietnam topraklarını işgal ettiğinde öğrencisinden emeklisine batılı milletlerin halkları sokaklara dökülmüştü. ABD’de yüzbinlerce insanın katıldığı eylemler Washington meydanlarında emperyalizmin soluğunu kesmişti. Nihayetinde emperyalist işgalciler Vietnam halkının verdiği mücadele sonucunda dayanamamış ve tasını tarağını toplayamadan kaçmıştı.

Şimdi de aynı zafer kapımızdadır. Doğu Kudüs merkezli özgür ve bağımsız Filistin’i kuracağız; İsrail siyonizmini durduracağız, İkinci İsrail girişimini sözde Kürdistan’ı bölgemizde kurdurmayacağız. İntifada emperyalizmin kesin yenilgisiyle sonuçlanacak.

Mücadelemiz sadece emperyalizmi topraklarımızdan atmayacak, aynı zamanda ABD içinde değişiklik rüzgarlarına da öncülük ediyor. Emperyalist yağmanın ezilen ve gelişen dünyanın direnişiyle adım adım geriletilmesi ve yenilmesi;artık ABD ve Batı halklarının da uyanışını tetiklemiştir.

Beraber göreceğiz, Doğu’dan yükselen bu güneş, emperyalizmin karanlığını dünyanın bütün milletleri üzerinden söküp atacak.

Türkiye, bütün bu mücadelenin gerisinde kalamaz.

Filistin’in bağımsızlık mücadelesine vereceğimiz en büyük destek; bölgemizdeABD’nin kara kuvveti olan PKK’nın bitirilmesi ve siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin kapatılmasından, İsrail’e istihbarat ve mühimmat vermekle yükümlü İncirlik ve Kürecik Üslerine el konmasından geçmektedir.

Biz Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türkiye’de bu mücadelelere öncülük edeceğiz. Kardeş Filistin halkının ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı başlattığı intifadanın Türkiye’deki temsilcileriyiz.Üniversitelerimizde ve meydanlarımızda bu eylemlerin bayraktarı olacağız.Ayağa kalkan büyük insanlık dalgasını Türkiye’nin her bir köşesine yayacağız."