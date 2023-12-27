TGB İncirlik Üssü'ne Yürüyecek! "ABD Defolsun İsrail Kör Olsun"

ABD’nin kara gücü PKK'nın saldırıları ardından Türkiye Gençlik Birliği rotayı İncirlik Üssü'ne çevirdi. Teröre destek veren 'ABD'nin Türkiye'deki Kürecik ve İncirlik üslerine el konsun" kampanyası başlatan TGB, 30 Aralık günü İncirlik Üssü’ne yürüyeceğini duyurdu.

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Mehmetçiğin Amerikan silahıyla şehit omasına rağmen AK Parti iktidarı ABD'ye Kürecik Radarı ve İncirlik Üslerini kullandırmaya devam ediyor. Türk halkı üslerden ABD askerlerinin ve NATO güçlerinin çıkarılmasını istiyor. Türk gençliği de milletin talebini duyurmak için harekete geçti. Türkiye Gençlik Birliği, 30 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te İncirlik Üssü’ne yürüme kararı aldı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, ABD emperyalizminin Türkiye'ye karşı olan saldırılarını sıraladı.

Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İncirlik ve Kürecik üslerine el koyması gerektiğinin altını çizdi.

Çetin, "İncirlik ve Kürecik'e el konsun, ABD defolslun İsrail Kör olsun" sloganı ile Türk Milletini yürüyüşe katılmaya davet etti.

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