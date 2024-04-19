TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"
Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) İstanbul İl Başkanlığı 'Ermeni soykırımı" yalanına meydan okumak için yürüyüş çağrısı yaptı.
TGB İstanbul sosyal medya üzerinden yürüyüş çağrısını şu şekilde yaptı:
"Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı TALAT PAŞA YÜRÜYÜŞÜ!
ABD ve Ermenistan başta olmak üzere yıllardır Türkiye'nin üzerine sürülen ve milli egemenliğimizi zaafa uğratmak isteyen Ermeni Soykırımı Yalanına Meydan Okuyoruz!
23 Nisan
14.00 Trump
AVM Önü
Kayıt: 0537 676 5655"