TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"

TGB İstanbul sosyal medya üzerinden yürüyüş çağrısını şu şekilde yaptı:

"Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı TALAT PAŞA YÜRÜYÜŞÜ!

ABD ve Ermenistan başta olmak üzere yıllardır Türkiye'nin üzerine sürülen ve milli egemenliğimizi zaafa uğratmak isteyen Ermeni Soykırımı Yalanına Meydan Okuyoruz!

23 Nisan

14.00 Trump

AVM Önü

Kayıt: 0537 676 5655"