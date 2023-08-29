TGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek! Sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için mücadele başlatıldı

Köln'de Türk dernekleri, AİHM kararını hiçe sayan ve Türkleri soykırımcı göstermeyi amaçlayan sözde Ermeni soykırımı anıtının kaldırılması için mücadeleye başladı. TGB, Köln'deki Türk derneklerinin mücadelesini destekleyen bir açıklama gerçekleştirdi.

TGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek! Sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için mücadele başlatıldı
Editör: Uğur Çam
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Almanya'nın Köln şehrinde söze Ermeni soykırımı anıtı dikildi. Anıta karşı Köln'de varlık gösteren Türk dernekleri birleşti. Dernekler, Türkleri soykırımcı olarak gösterme niyetiyle dikilen anıtın kaldırılması için mücadele başlattı. Türk derneklerinin mücadelesine Türkiye Gençlik Biriliği'nden destek geldi.

TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

TGB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Almanya'daki Türk dernekleri, Köln kentinde yer alan sözde soykırım anıtına karşı kampanya başlattılar. AİHM'in sözde Ermeni soykırımına ilişkin kararını yok sayarak dikilen anıtın kaldırılması için verilen mücadelenin yanındayız. Milletimizin itibarını zayıflatmaya ve Türk milletini 'soykırımcı' ilan etmeye kalkan her anlayışla mücadele edeceğiz. Soykırım yapmadık, vatan savunduk!
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