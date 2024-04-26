TGB'den basın açıklamasına çağrı: "Tüm dünyada ABD ve İsrail'i KUŞATIYORUZ!"
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ABD'deki Filistin'e destek eylemlerinin yanında olduklarını duyurmak için çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda: "Tüm dünyada ABD ve İsrail'i KUŞATIYORUZ!" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Gençlik Birliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda Türk gençliğinin 19 Mayıs Programının ilan edileceği belirtilirken: "Tüm dünyada ABD ve İsrail'i KUŞATIYORUZ!
ABD'deki Filistin'e destek eylemlerinin yanındayız.
Emperyalist-siyonist zalimlere karşı Türk gençliğinin 19 Mayıs programını açıklayacağız.
Tarih: 28 Nisan Pazar
Saat: 14.00
Yer: ABD Büyükelçiliği Önü" ifadeleri kullanıldı.