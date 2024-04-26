TGB'den basın açıklamasına çağrı: "Tüm dünyada ABD ve İsrail'i KUŞATIYORUZ!"

Türkiye Gençlik Birliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda Türk gençliğinin 19 Mayıs Programının ilan edileceği belirtilirken: "Tüm dünyada ABD ve İsrail'i KUŞATIYORUZ!

ABD'deki Filistin'e destek eylemlerinin yanındayız.

Emperyalist-siyonist zalimlere karşı Türk gençliğinin 19 Mayıs programını açıklayacağız.

Tarih: 28 Nisan Pazar

Saat: 14.00

Yer: ABD Büyükelçiliği Önü" ifadeleri kullanıldı.