TGB'den HÜDAPAR'lı Faruk Dinç'e sert tepki! "Dedeniz Şeyh Sait vatan hainidir"

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Belediye Başkanı Adayı Faruk Dinç Atatürk'ü hedef aldı. "Dedemiz Şeyh Said nasıl ihanet etti acaba?" diyen Dinç, açıklamasının devamında Atatürk'ü ima ederek, "İngiliz şapkasını mı taktı? Ya da şapkayı takmayanları mı astı? Ezanımızı mı yasakladı? Yoksa Batı hayranı mı oldu? İngilizlere göz kırpmak için Dersim ve Zilan’da Kürtleri mi katletti?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ'NDEN FARUK DİNÇ'E TEPKİ!

Türkiye Gençlik Birliği resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Meclis kürsüsünden Cumhuriyet'e ve Atatürk'e düşman olan Şeyh Said'i savunamazsınız. Şeyh Said, İngiliz emperyalizminin desteğiyle Türkiye'yi bölmek için ayaklanmıştır. Şeyh Said vatan hainidir. Ancak ve ancak FETÖ’nün, PKK'nın kahramanı olabilir!" ifadeleri kullanıldı. Türkiye Gençlik Birliği'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Türk ordusu, Musul ve Kerkük'ü kurtarmak için harekete geçecekken İngiliz'e uşaklık için isyan başlatan Şeyh Said vatan hainidir. Atatürk, Cumhuriyet düşmanlarına asla geçit vermemiş, hain Şeyh Said'e ve arkadaşlarına gereken cezayı vermiştir. Bugün meclis kürsülerinden Cumhuriyet düşmanlığını haykıran, meclis sıralarımızı işgal edenleri Gazi Meclisimizden söküp atacağız."

"Atatürk'e meydan okuyanlar, Türkiye düşmanlarıyla aynı cephededir. Şeyh Said vatan hainidir. Türk milletine savaş açan PKK ve FETÖ'nün atasıdır. Türk gençliği, 100 yıl önce Cumhuriyet'e başkaldıran Şeyh Said’in karşısına dikilen Atatürk gibi hazır. Atatürk’e dokunanı yakarız!"

Meclis kürsüsünden Cumhuriyet'e ve Atatürk'e düşman olan Şeyh Said'i savunamazsınız.



Şeyh Said, İngiliz emperyalizminin desteğiyle Türkiye'yi bölmek için ayaklanmıştır.



Şeyh Said vatan hainidir. Ancak ve ancak FETÖ’nün, PKK'nın kahramanı olabilir!@FarukDinc21 pic.twitter.com/Ae1oGfVcyh — TGB (@genclikbirligi) February 16, 2024

Türk ordusu, Musul ve Kerkük'ü kurtarmak için harekete geçecekken İngilize uşaklık için isyan başlatan Şeyh Said vatan hainidir.



Atatürk, Cumhuriyet düşmanlarına asla geçit vermemiş, hain Şeyh Said'e ve arkadaşlarına gereken cezayı vermiştir.



Bugün meclis kürsülerinden… pic.twitter.com/CjJup60LMC — TGB (@genclikbirligi) February 16, 2024

Atatürk'e meydan okuyanlar, Türkiye düşmanlarıyla aynı cephededir.



Şeyh Said vatan hainidir. Türk milletine savaş açan PKK ve FETÖ'nün atasıdır.



Türk gençliği, 100 yıl önce Cumhuriyet'e başkaldıran Şeyh Said’in karşısına dikilen Atatürk gibi hazır. Atatürk’e dokunanı yakarız!… pic.twitter.com/9nMARMxZ0g — TGB (@genclikbirligi) February 16, 2024

TGB GENEL BAŞKANI KAYAHAN ÇETİN AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin yaptığı açıklamada, AK Parti'ye de tepki gösterdi. Çetin, "Bu haini TBMM sıralarına siz oturttunuz AK Parti. Şeyh Sait'i atası belleyen de onun gibi ezilir. İngiliz desteğiyle isyan eden Şeyh Sait'i bayrak yapan DEM'i ve HÜDAPAR'ı, Ve bölücülerle pazarlık edip oraya oturtanları Gazi Meclis'ten elbet sileceğiz." dedi.

Bu haini TBMM sıralarına siz oturttunuz. @Akparti



Şeyh Sait'i atası belleyen de onun gibi ezilir.



İngiliz desteğiyle isyan eden Şeyh Sait'i bayrak yapan DEM'i ve HÜDAPAR'ı,



Ve bölücülerle pazarlık edip oraya oturtanları Gazi Meclis'ten elbet sileceğiz. @FarukDinc21 pic.twitter.com/Icv3JF7w6U — Kayahan Çetin (@kayahancetin_) February 16, 2024

TÜRK GENÇLİĞİ'NDEN FARUK ÇETİN'E TEPKİ

Faruk Çetin'in açıklamaları sorası çok sayıda TGB üyesi, "Şeyh Said vatan hainidir" şeklinde paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

İngiliz emperyalizminden destekle.



İngiliz sarığı takarak.



Sarıkla Mehmetçik ve Kürt köylülerini şehit ederek.



Ezanın güvencesi bayrağa düşmanlık yaparak.



Batı kuklası olarak.



Tunceli vd. bölücü isyanları destekleyerek.



Dedeniz Şeyh Said vatan hainidir. @FarukDinc21 pic.twitter.com/KXwIagNyVA — Yunus Emre Özgün (@yunusemreozgun_) February 16, 2024

HÜDA-PAR'ın, Türk milletinin iradesini temsil eden Gazi Meclisimizde yeri yoktur.



Emperyalist kışkırtmalar sonucu Cumhuriyet'e silah çekenlerle Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk bir arada olamaz.



ŞEYH SAİD VATAN HAİNİDİR! @FarukDinc21 pic.twitter.com/fKVXQcSBY3 — Sueda Babacan (@BabacanSueda) February 16, 2024

TBMM'de Atatürk'e meydan okuyacak İngiliz şeyhlere yer yok.@Akparti kontenjanlarından meclise giren HÜDAPAR vekili bakın ne paylaşmış. Biz de vatansever gençler olarak size soruyoruz. Bu ne küstah bir paylaşım?



Bir kez daha söylüyorum.

Şeyh Said vatan hainidir! @FarukDinc21 pic.twitter.com/6fo1O0uAsX — Furkan Olga 🇹🇷 (@furkan_olga) February 16, 2024