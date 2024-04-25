TGB'den ODTÜ'de Talat Paşa pankartı! Soykırım yalanına o pankartla dur dediler
Türkiye Gençlik Birliği, sözde Ermeni Soykırımı yalanına karşı ODTÜ'de pankart astı. Gençlerin astığı pankartta Talat Paşa'nın resmi ve "Soykırım Yapmadık Vatan Savunduk" yazısı yer aldı.
ODTÜ'de sözde Ermeni Soykırımı yalanına dur denildi. Türkiye Gençlik Birliği üyesi gençler, astıkları pankartlar sözde soykırım yalanına meydan okudu. Asılan pankartta, Talat Paşa'nın resmi ve "Soykırım Yapmadık Vatan Savunduk" yazısı yer aldı. TGB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Vatanseverliğin kalesi olan ODTÜ'den milletimizi soykırımcı ilan etmeye kalkanlara seslendik!
Türk milletine takılmak istenen esaret zincirlerini kırdık attık.
Aldığınız o sözde soykırım kararları hükümsüzdür.
Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır!
Türkiye Gençlik Birliği, pankartın asılma anının videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
📌Vatanseverliğin kalesi yaptığımız ODTÜ'den milletimizi soykırımcı ilan etmeye kalkanlara seslendik!— TGB (@genclikbirligi) April 25, 2024
Türk milletine takılmak istenen esaret zincirlerini kırdık attık.
Aldığınız o sözde soykırım kararları hükümsüzdür.
Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır!🇹🇷#ODTÜ pic.twitter.com/yUxW7r6t33