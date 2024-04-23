TGB'den Talat Paşa yürüyüşü! "AİHM kararı var soykırım yok"

Türkiye Gençlik Birliği, 1915 Ermeni Soykırımı yalanlarına, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini soykırım suçu olarak göstermeye çalışan emperyalistlere karşı görev başındaydı. TGB üyeleri İstanbul ve İzmir'de yürüyüş yaptı.

Editör: Uğur Çam
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Milli egemenliği savunma mevziinde; Türkiye Gençlik Birliği görev başındaydı.

İttihat ve Terakki'nin liderlerinden, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin yolunu açan Hürriyet kahramanı Talat Paşa için Türk gençliği yürüyüş düzenledi, Abide-i Hürriyet ziyaret edildi.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, 1915 Ermeni soykırımı yalanına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına dikkat çekti.

TGB'nin İzmir'deki eyleminin adresi Karşıyaka çarşısı oldu. Gençler çarşı başına kadar sloganlarla yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından TGB İzmir İl Başkanı Betül Kaya bir açıklama yaptı. Kaya; Soykırım iddialarının emperyalist yalan olduğunu vurguladı.

TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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