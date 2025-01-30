Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye mi edildi? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddia edildi.

Söz konusu haberlerde, "Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi." ifadeleri yer aldı.

Faruk Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama geldi.

Söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği aktarılan açıklamada, "Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer'in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz." denildi.