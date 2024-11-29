THY, İtalya'ya bazı seferlerini iptal etti

İtalya'daki grev uçuşları da etkiledi. Ülkedeki havalimanlarında yer hizmetleri personelinin greve gitmesi sonucu THY İtalya'ya bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 29 Kasım'da "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1865 İstanbul-Roma", "TK 1866 Roma-İstanbul", "TK 1323 İstanbul-Bologna" ile "TK 1324 Bologna-İstanbul" tarifeli seferlerinin icra edilemeyeceği kaydedildi.