THY, İtalya'ya bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY, İtalya'ya bazı seferlerini iptal etti
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İtalya'daki grev uçuşları da etkiledi. Ülkedeki havalimanlarında yer hizmetleri personelinin greve gitmesi sonucu THY İtalya'ya bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 29 Kasım'da "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1865 İstanbul-Roma", "TK 1866 Roma-İstanbul", "TK 1323 İstanbul-Bologna" ile "TK 1324 Bologna-İstanbul" tarifeli seferlerinin icra edilemeyeceği kaydedildi.

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