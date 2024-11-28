THY'den ucuz bilet kampanyası! Ayrıntılar paylaşıldı

Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerli olan yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular, belirlenen ülkelere indirimli fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalayacak. İşte detaylar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
THY'den ucuz bilet kampanyası! Ayrıntılar paylaşıldı
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Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı uçuşlarda geçerli olan yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular, belirlenen ülkelere indirimli fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalayacak. Avantajlı seyahat planları için kampanya detaylarını kaçırmayın!

Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Avrupa’ya indirimli bilet kampanyası başlattı. 

KAMPANYA TARİHLERİ

129 ile 239 dolar arasında değişen bilet fiyatları ve geçerli olduğu uçuş listesi paylaşıldı.

Kampanya 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında sürecek.

Kampanya süresince bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 26 Mart 2025 tarihlerinde seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

THY'den ucuz bilet kampanyası! Ayrıntılar paylaşıldı - Resim : 1

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