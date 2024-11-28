Türkiye'nin en soğuk şehri açıklandı: Soğuk hava rekoru kırdı!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, sıcaklıklarda rekor düşüşlere neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, dün gece termometreler -20,3 dereceye kadar indi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türkiye'nin en soğuk şehri açıklandı: Soğuk hava rekoru kırdı!
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Türkiye genelinde erken gelen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.  Bu olağanüstü soğuk hava, özellikle doğu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Son 60 yılın en soğuk kışının yaşanacağı yönünde uyarılar ve tahminler yapılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre dün gece termometreler -20 dereceyi gösterdi.

NİĞDE ZİRVEDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan verilere göre, dün gece en düşük hava sıcaklığı Niğde’nin Konaklı Beldesinde -20,3 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde sıralandı:

Niğde, Konaklı Beldesi - 20,3
Sivas Gürün Göbekli Köyü -19,3
Sivas Kangal -18,6
Kayseri Talas Kamber Köyü -18,5
Kayseri Pınarbaşı -18,5

Erzincan Otlukbeli -18,1
Malatya Kuluncak -18,1
Erzurum Tekman Hacıömer Köyü -18,0
Adana Tufanbeyli -17,7
Nevşehir Derinkuyu -17,1 

Mersin Silifke Taşucu 16,0
Antalya Serik 15,3
Muğla Fethiye 15,2
Muğla Datça 15,2
Muğla Bodrum 15,1
Antalya Konyaaltı 14,4. 

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