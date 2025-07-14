THY'den bölge ülkelerine uçuş iptali: İran ve Suriye dahil beş ülke!

Türk Hava Yolları, İran ve Suriye dahil beş ülkeye yapılacak uçuşları 31 Temmuz’a kadar iptal etti. Yolculara ücretsiz değişim ve iade hakkı tanındı.

THY'den bölge ülkelerine uçuş iptali: İran ve Suriye dahil beş ülke!
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Türk Hava Yolları, İran ve Suriye’ye yapılacak tüm uçuşları 31 Temmuz’a kadar durdurdu. Uçuş iptallerinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

THY’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İran ve Suriye dışında Irak, Lübnan ve Ürdün seferleri de aynı tarihe kadar askıya alındı.

İptal edilen seferlerde bileti bulunan yolcular, biletlerini ücretsiz şekilde iade edebilecek ya da ileri bir tarihe değiştirebilecek.

KARARIN NEDENİ PAYLAŞILMADI

Şirket, iptallerin gerekçesini açıklamazken, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle alınmış olabileceği değerlendiriliyor.

GEÇMİŞTE BENZER BİR ADIM ATILMIŞTI

Daha önce İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimde, THY bu iki ülkeye olan uçuşlarını geçici süreyle durdurmuştu.

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