Sürücülere kritik uyarı! 9 bölgede yol çalışması sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafikte kontrollü geçiş uygulanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasında yürütülen köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldı. Ulaşım, bu noktada kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometreleri, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapımı nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak açık.

Ilgaz-Çankırı yolunun 17-27. kilometreleri arasında devam eden asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği vurgulandı.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometreleri (Ortaköy çevre yolu) ve 20-25. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometreleri ile Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde süren üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği belirtildi.

Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bu bölgede de kontrollü şekilde sağlanıyor.