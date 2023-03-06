THY'den dolandırıcılık uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), şirket adını kullanarak internette dolandırıcılık yapan hesaplara karşı vatandaşları uyardı.

THY'den dolandırıcılık uyarısı
THY'den dolandırıcılık uyarısı / 2023
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet siteleri aracılığı ile vatandaşlara "anket doldurularak para kazanma şansı" gibi sunulan bazı dolandırıcılık yöntemlerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu tarz paylaşım ve internet sitelerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İnandırıcılığı artırmak için 'Kadınlar Günü' gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların THY ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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