Ticaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı basın ve yayın organlarında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin haberler yer aldı. Söz konusu iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı basın ve yayın organlarında, Bakan Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin haberler yer aldı.

Söz konusu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ömer Bolat # istifa # dezenformasyon
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