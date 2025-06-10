Ticaret Bakanlığı kaçakçılığa geçit vermedi: 5 ayda 26 milyar liralık kaçak ürün yakalandı!

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye genelinde yürütülen 3 bin 81 operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon liralık kaçak ticaret engellendi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin gelişmiş analiz teknikleri ve yeni nesil teknoloji altyapılarıyla desteklenen bu operasyonları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %95’lik bir artışı işaret ediyor.

Mayıs ayında yürütülen operasyonlar, tek başına dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %140 artışla, toplam 9 milyar 903 milyon lira tutarında kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, şimdiye kadar bir ayda tespit edilen en yüksek değerler arasında yer aldı.

Operasyonlar kapsamında sadece mayıs ayında 3,8 ton uyuşturucu madde, 4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi, 2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya, 182 adet lüks araç ele geçirildi.

Bunların dışında canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eser gibi farklı kategorilerde de çok sayıda kaçak ürün tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, yılın ilk 5 ayında ele geçirilen ürünlere ilişkin detaylı veriler de paylaşıldı. 15,2 ton uyuşturucu madde, 79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin tekstil malzemesi, 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya ele geçirildi.