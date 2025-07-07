Ticaret Bakanlığı piyasayı didik didik etti! 6 ayda 1,5 milyar liralık ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında vatandaşların ekonomik refahını korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim süreci yürüttü. İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve 81 ildeki ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 287 bin 752 firmaya denetim yapıldı. Denetimlerde toplam 18 milyon 73 bin 112 ürün incelendi.

49 BİN FİRMAYA 1,5 MİLYAR LİRA CEZA

Denetimlerde aykırılık tespit edilen 49 bin 791 firmaya toplam 1,5 milyar lira idari para cezası uygulandı. Haziran ayı boyunca yapılan denetimlerde ise 48 bin 654 firma kontrol edilirken, 7 bin 587 firmaya 322,6 milyon liralık ceza kesildi.

Rekabet Kurumu’nun aynı dönemde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 129 firmaya toplam 5,8 milyar lira idari para cezası verildi. Bu cezaların 3 milyar liralık bölümü gıda endüstrisi sektörüne uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı yürüttüğü denetimlerde 37 bin 115 kişi ve firmayı denetledi. Bu kapsamda 405 gerçek ve tüzel kişiye 254,6 milyon lira ceza verilirken; ödeme sürelerine aykırılıklarda ise 6 kişiye 232,2 milyon lira ceza uygulandı.

OTOMOTİV, EMLAK VE KUYUM SEKTÖRLERİ DE RADARDA

Otomotiv sektöründe aykırılık tespit edilen 140 kişi ve kuruluşa 80,1 milyon lira, emlak sektöründe 226 kişi ve kuruluşa 43,3 milyon lira, kuyum sektöründe ise 83 kişi ve kuruluşa 16,7 milyon lira ceza kesildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 2025'in ilk yarısında tüketici sözleşmeleri, reklam ve ürün güvenliği gibi başlıklarda 1089 kişi ve kuruluşa 289 milyon lira ceza uyguladı. Sözleşmelere aykırılıktan 123,7 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulamalardan 141,1 milyon lira, ürün güvenliği ihlallerinden 24,2 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde 213 bin 160 firma denetlendi. Bu denetimlerde aykırılık tespit edilen 46 bin 392 firmaya toplam 616,2 milyon lira ceza uygulandı. İstanbul, 35 bin 859 firma ve 5 milyon 432 bin 844 ürünle en fazla denetim yapılan il oldu.