Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen 3 asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz 2025’te Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan 852 rakımlı bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını duyurdu. Yaşanan trajik olayda şehit olan askerlerin sayısı 8’e yükseldi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen 3 asker daha şehit oldu
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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada, 2022 yılında şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arayan 19 asker, 6 Temmuz 2025 tarihinde metan gazına maruz kaldı. Gazdan etkilenen askerlerden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün yaptığı açıklamayla metan gazından etkilenen 3 askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Böylece faciada hayatını kaybeden asker sayısı 8’e yükseldi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.”

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