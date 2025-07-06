Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP MYK toplantısı sonrası yaptığı konuşma gündem yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kritik açıklama sonrası resen soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Özel’in CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28. Dönem Milletvekili Özgür ÖZEL'in 05.07.2025 tarihinde MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu değerlendirilmekle, CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında re'sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır."

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