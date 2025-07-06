Sıcak havada halsizlik, mide bulantısı, bayılma... Nedeni tabağınızda olabilir!

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin yolunun doğru beslenmeden geçtiğini anlattı. Şanlıer, kahvaltının önemi, sıvı tüketimi, hijyen, tatlı seçimi ve fiziksel aktivite gibi pek çok konuda yaz aylarına özel önerilerde bulundu.

“KAHVALTI GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜDÜR”

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sağlık sorunlarının da arttığını söyleyen Prof. Dr. Nevin Şanlıer, yaz aylarında özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan bireylerin risk grubunda olduğunu vurguladı. Şanlıer, “Aşırı sıcaklar halsizlik, uyku hali, bayılma hissi, bulantı ve baş dönmesi gibi sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.

Günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu belirten Şanlıer, “Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafeinli içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir” açıklamasında bulundu.

YAĞLI YİYECEKLERDEN, KIZARTMADAN UZAK DURUN

Şanlıer, sıcak havalarda sindirimi zor olan kızartmalar ve yağlı yemeklerin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Yemeklerde bitkisel sıvı yağ kullanımı, haşlama ve ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Şanlıer, "Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Ayrıca aşırı sıcak yaz günlerinde mevsimine uygun taze sebze ve meyveler en iyi seçenektir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Hem günlük posa ihtiyacınızı karşılar hem de kan şekerimizin düzenlenmesine yardımcı oluruz. İçerdikleri antioksidanlar sayesinde ise bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş olur." dedi.

TATLIDA DOĞRU SEÇİM: SÜTLÜ VE MEYVELİ

Enerji değeri yüksek hamur işi tatlılardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Şanlıer, "Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlılar tercih edilmelidir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Sıvı alımı, vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında ve metabolizma dengesinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, yaz aylarında her gün en az 2-2.5 litre güvenli su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda besinleri yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmesi gerektiğine değinen Şanlıer, "Besinler yavaş ve iyi çiğneyerek tüketilmelidir. Doygunluk hissi, yemek yendikten 15-20 dakika sonra hissedilmeye başlanır. Bu nedenle yavaş yavaş yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnasında lokmalar arasında yemeğinize sık sık ara verin." dedi.

Tuz tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Şanlıer, Tuz tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.Yaz aylarında aşırı tuz tüketimi tansiyon yükselmesine neden olabilir. Tuzun yetersiz miktarda tüketilmesi ise hücrelerimiz arasında yer alan sıvıların dengesini bozarak çok tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durum özellikle profesyonel sporcular açısından önemlidir. Günlük tuz tüketiminin 6 gramı aşmamasına özen göstermeli fakat tuzsuz bir hayata evet dememeliyiz"ifadelerini kullandı.

BESİN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI HİJYEN UYARISI

Şanlıer, yaz aylarında besin zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Besin zehirlenmeleri, aşırı sıcakların gözlendiği yaz aylarında artan hastalıklardan biridir. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir. Tatil mekanlarında tüketilen besinlere özellikle dikkat edilmeli, iyi pişmiş yemekler tercih edilmeli, az pişmiş veya çiğ etli besin tüketmekten kaçınılmalıdır. Kolay bozulabilen tavuk, balık yemekleri, soslu besinler ve krema içeren tatlıların güvenilir restoranlarda tüketilmesine özen gösterilmelidir" uyarısında bulundu.

Şanlıer, sıcak havalarda fiziksel aktivitenin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Tatil mekanlarında özellikle açık büfe şeklinde sunulan menülerde aşırı yemek yemekten kaçınılmalı, açık büfeden yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde besinler seçilmelidir. Aşırı tuzlu, yağlı ve şekerli besinlerden uzak durulmalıdır. Sıcak yaz aylarında özellikle virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemli olup, ishali olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Her gün mutlaka aç karnına olmamak kaydıyla 45-60 dakika kadar fiziksel aktivite yapmak ihmal edilmemeli, en güzel aktivite yürüyüş, yüzme, aktivitelerden kendimiz için en uygun olanı düzenli olarak yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.