Pençe-Kilit bölgesinde facia: Metan gazı zehirlenmesi sonucu 5 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber geldi. 28 Mayıs 2022 tarihinde aynı bölgede şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya yönelik sürdürülen çalışmalar sırasında bir grup asker, mağarada metan gazına maruz kaldı.

Mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 19 askerin zehirli gazdan etkilendiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılan 19 askerden 5'inin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 06 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur." denildi