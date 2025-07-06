Gölcük’te korkunç anlar: Çınar ağacından kopan dal vatandaşların üzerine düştü, 3 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tarihi bir çınar ağacından kopan dev dal, kaldırımda oturan vatandaşların üzerine düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gölcük’te korkunç anlar: Çınar ağacından kopan dal vatandaşların üzerine düştü, 3 yaralı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olay, hem çevredekileri hem de müdahale ekiplerini alarma geçirdi. Olay, saat 14.30 sıralarında Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerindeki anıt çınar ağacının üst kısmından kopan büyük bir dal, o sırada altında bulunan vatandaşların üzerine düştü.

Dalın kopmasıyla birlikte çevrede büyük bir panik yaşanırken, 3 kişi dalın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Ekipler, ağacın dalı altında kalan yaralılara müdahale ederek kısa sürede bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın görgü tanıklarından Kamil Terzioğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Oturuyordum, ağacın dalı çok büyük bir gürültüyle insanların üstüne yıkıldı. Bir çocuk vardı, onu ben kurtardım. Yerde 3 kişi yatıyordu. Ambulans geldi. Yaralılardan birinin kafasından kanlar akıyordu.”

Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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