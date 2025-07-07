Çanakkale'de kayıp alarmı: Eski muhtar dere kenarında sırra kadem bastı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Şakir Cahit Gündoğdu, ailesiyle birlikte dere kenarında piknik yaptığı sırada ortadan kayboldu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çocuklarından birinin terliğinin dereye düştüğünü gören Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı. Ancak diğer tekinin suyun akıntısıyla sürüklendiğini fark edince, onu da almak için tekrar dere kenarına yöneldi.

“BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ”

Gündoğdu’nun terliği aramak için dere yatağında yürüdüğü, ancak kısa bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi. Ailesi, uzun süre dönmeyen Gündoğdu'yu dere boyunca aramaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre ileride, Gündoğdu'ya ait bir şapkanın bulunması üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, iz takip köpeği ve termal kameralarla donatılmış ekipler sevk edildi. Arama çalışmalarına Gündoğdu’nun yakınları ve köy halkı da katıldı. Ekipler, bölgede hem karadan hem de suyun içinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam edecek.