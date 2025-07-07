Çanakkale'de kayıp alarmı: Eski muhtar dere kenarında sırra kadem bastı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle birlikte dere kenarında piknik yaparken çocuğunun suya düşen terliğini aramak için dere yatağına inen eski muhtar Şakir Cahit Gündoğdu’dan saatlerdir haber alınamıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale'de kayıp alarmı: Eski muhtar dere kenarında sırra kadem bastı
Yayınlanma:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Şakir Cahit Gündoğdu, ailesiyle birlikte dere kenarında piknik yaptığı sırada ortadan kayboldu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çocuklarından birinin terliğinin dereye düştüğünü gören Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı. Ancak diğer tekinin suyun akıntısıyla sürüklendiğini fark edince, onu da almak için tekrar dere kenarına yöneldi.

“BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ”

Gündoğdu’nun terliği aramak için dere yatağında yürüdüğü, ancak kısa bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi. Ailesi, uzun süre dönmeyen Gündoğdu'yu dere boyunca aramaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre ileride, Gündoğdu'ya ait bir şapkanın bulunması üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, iz takip köpeği ve termal kameralarla donatılmış ekipler sevk edildi. Arama çalışmalarına Gündoğdu’nun yakınları ve köy halkı da katıldı. Ekipler, bölgede hem karadan hem de suyun içinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam edecek.

Bu yollarda dikkat! Çok sayıda güzergahta trafik kısıtlaması başladıBu yollarda dikkat! Çok sayıda güzergahta trafik kısıtlaması başladıYurt
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

çanakkale kayıp
Günün Manşetleri
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
ORMAN YANGINLARINDA YENİ GELİŞME
6 AYDA 18 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ
METAN GAZINDAN ETKİLENEN 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
METAN GAZI ZEHİRLENMESİ SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLDU
TARIMDA TARİHİ ZİRVE!
18 BİN ŞİRKET ZARARDAN KARA GEÇTİ
MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI
Çok Okunanlar
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte
800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Migros duyurdu: Bir alana bir hediye! Migros duyurdu: Bir alana bir hediye!
Japonya sallanıyor! Japonya sallanıyor!