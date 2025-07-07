Bu yollarda dikkat! Çok sayıda güzergahta trafik kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve bağlantı yolunda sürücüler için kritik uyarılar yapıldı. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında kalan 9-12. kilometrelerde üstyapı onarım çalışması nedeniyle 11 Temmuz tarihine kadar İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu süreçte ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında kalan 0-11. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul yönü kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki TAG Otoyolu’nda, 16-18. kilometrelerde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

ANADOLU’DA BİRÇOK GÜZERGAHTA ÇALIŞMA

Denizli-Çardak yolu: 45-48. kilometreleri arasında yol yapım çalışması devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolu: 2-6. kilometreler arası üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

Kayseri-Niğde yolu: 2-8. kilometrelerde yol yapım nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA DA DİKKAT

Trabzon-Rize yolu: 0-1. kilometrelerde bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Elazığ-Keban yolu: 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

BURSA VE ISPARTA GÜZERGAHLARINA UYARI

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolu: 14-18. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle

Yalova-Bursa yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolu: 7-10. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.