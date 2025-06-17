Ticaret Bakanlığı’ndan şok karar! English Home'un ürünü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık son olarak yaptığı açıklamada, ünlü ev tekstili ve dekorasyon markası English Home’a ait bir ürünü daha "güvensiz" olarak niteleyerek ifşa etti. Karara göre, çubuklu oda kokusunun satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına hükmedildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE GEÇİT YOK

Türkiye Gazetesi'ne göre, 16 Haziran 2025 tarihinde yapılan son resmi açıklamayla birlikte, tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bir marka daha listeye eklendi.

Bakanlık tarafından yayımlanan güvensiz ürünler listesinde bu kez English Home markasına ait bir ürün yer aldı. “Çubuklu oda kokusu” ürününün piyasaya arzı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, English Home’un söz konusu ürününün yasaklanma nedenini de kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, ürünün iç ambalajında dokunsal uyarı işaretinin bulunmadığı belirtildi.

Resmi gerekçe şu şekilde açıklandı:

"Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır."