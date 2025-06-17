Ticaret Bakanlığı’ndan şok karar! English Home'un ürünü yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, ünlü marka English Home'a ait çubuklu oda kokusunu "güvensiz" ilan etti. Ürünün iç ambalajında zorunlu olan dokunsal uyarı işaretinin bulunmaması nedeniyle satışı yasaklandı, piyasadaki tüm ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ticaret Bakanlığı’ndan şok karar! English Home'un ürünü yasaklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık son olarak yaptığı açıklamada, ünlü ev tekstili ve dekorasyon markası English Home’a ait bir ürünü daha "güvensiz" olarak niteleyerek ifşa etti. Karara göre, çubuklu oda kokusunun satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına hükmedildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE GEÇİT YOK

Türkiye Gazetesi'ne göre, 16 Haziran 2025 tarihinde yapılan son resmi açıklamayla birlikte, tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bir marka daha listeye eklendi.

Bakanlık tarafından yayımlanan güvensiz ürünler listesinde bu kez English Home markasına ait bir ürün yer aldı. “Çubuklu oda kokusu” ürününün piyasaya arzı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, English Home’un söz konusu ürününün yasaklanma nedenini de kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, ürünün iç ambalajında dokunsal uyarı işaretinin bulunmadığı belirtildi.

Resmi gerekçe şu şekilde açıklandı:

"Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (TS EN ISO 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır."

NDR Elbphilharmonie, 19 ve 20 Haziran'da AKM'de müzikseverlerle buluşacakNDR Elbphilharmonie, 19 ve 20 Haziran'da AKM'de müzikseverlerle buluşacakKültür Sanat
Uzmanlar uyardı: Şeker bağımlılığı çocukları esir alıyorUzmanlar uyardı: Şeker bağımlılığı çocukları esir alıyorSağlık
ticaret bakanlığı
Günün Manşetleri
75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
DEAŞ'a darbe üstüne darbe!
Vatan Partisi'nden İsrail'e sert çıkış
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Depo dolmadan cep yanıyor! Depo dolmadan cep yanıyor!
Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı!
Tarım Kredi Marketleri'nde indirim fırtınası! Tarım Kredi Marketleri'nde indirim fırtınası!
İran’ın yeni genelkurmay başkanı da öldürüldü İran’ın yeni genelkurmay başkanı da öldürüldü