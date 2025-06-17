NDR Elbphilharmonie, 19 ve 20 Haziran'da AKM'de müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, klasik müzik tutkunlarını büyüleyici bir buluşmaya hazırlıyor. Festival kapsamında dünyanın saygın orkestraları arasında gösterilen NDR Elbphilharmonie, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sahne alacak.

İKSV tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren NDR Elbphilharmonie Orkestrası’nın, Grammy ödüllü şef Alan Gilbert yönetiminde İstanbul’da iki unutulmaz konser vereceği belirtildi.

Konserlerin ilkinde keman virtüözü Frank Peter Zimmermann, ikincisinde ise piyanist Rafał Blechacz sahne alacak.

Romantik dönem rüzgarlarının eseceği iki konserden ilkinde, "Brahms op.77" ile "Çaykovski op.36" seslendirilecek.

İkinci konserde ise Chopin'in 1 No'lu Piyano Konçertosu ile Brahms'ın 1. Senfonisi müzikseverlerin beğenisine sunulacak.