TLB: "Okullarımızda Tarikatları İstemiyoruz!

Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni dönemde “Hayat Boyu Öğrenme Projesi”ndeki “Değerler Eğitimi” başlığı altında, tarikatların yönettiği çeşitli vakıf ve derneklerle imzalanan işbirliği anlaşmalarına karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, MEB’in tarikatlarla imzaladığı anlaşmalara karşı harekete geçileceği, okullarda tarikatların istenmediği vurgulandı. Türkiye Liseliler Birliği, yeni dönem kampanyasını duyurdu.

Bahsi geçen proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlükleri tarafından eğitimde protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller, liselerde çeşitli tarikat ve cemaatlerin; seminer, yarışma veya gezi gibi faaliyetler düzenlemesine imkan sağlamaktadır.

Eğitim Kurumlarında Tarikat Ve Cemaatler “Eğitmen” Konumunda

Eğitim kurumlarında, tarikatların fikirlerini yaymak için hazırlanmış yayınlar öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Yurtlarda tarikat yöneticilerinin “eğitmen” adı altında görev yaptığı ve her geçen gün farklı skandallara imza attığı görülmektedir.

Tarikat ve cemaatlerin; Cumhuriyet’e, laiklik ilkesine ve “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bireylerden oluşan toplumun temeline aykırı olduğu ortadadır. Yeni nesiller; toplumuna ve milletine yararlı, kadını ve erkeğiyle hayatın içinde olması, Cumhuriyet yurttaşı temelinde bireyler olarak yetişmelidir. Bu temelin tam karşısında konumlanan grupların eğitim kurumlarında bulunması, “yönetici” sıfatlarıyla faaliyet yürütmesi kabul edilemez.

Türkiye Liseliler Birliği, gençliğin karşı karşıya kaldığı iki tür gericilikle de mücadele edeceğini duyurdu. Bu iki tür gericilik, bir yandan Batı emperyalizminin milletimize dayattığı toplumsal çürüme ve yozlaşma iken, öbür yandan Cumhuriyet’e karşı ortaya çıkmış, yine emperyalizmin desteğiyle büyümüş olan Ortaçağcı, tarikatçı baskıdır.

Tarikatların Bozuk Ve Karanlık Fikirlerine Karşı Harekete Geçin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de çağrı yapan TLB, Cumhuriyetimizin kurduğu okullarda, Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı, ileride devlete tehdit oluşturabileceği açık olan, daha önce FETÖ örneğinden de bilindiği gibi tarikatların bozuk ve karanlık fikirlerine karşı Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Tekin’i göreve çağırdı.

Geleceğe yön veren okullarımızın, tarikat ve cemaatlerin planlarına alet edilmesine karşı harekete geçeceklerini beyan eden liseliler; milli, bilimsel ve laik eğitimi ayaklar altına alan bu ilişkilerin okullardan temizlenmesi çağrısını yineledi.

İmza Kampanyası Başladı

Açıklamayı yapan Türkiye Liseliler Birliği Başkanı Elif Yılmaz, “Türkiye’nin geleceği olan biz gençleri, tarikat tehlikesiyle baş başa bırakan bu protokollerin iptali için imza kampanyası başlatıyoruz.

Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemeyen tüm liselileri imza atmaya ve bu imza kampanyasını büyütmeye çağırıyoruz.

Atatürkçü, vatansever, milliyetçi sıra arkadaşlarım, biz bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan gençleriz. Geleceğimizin, tarikatların elinde şekillenmesine göz yumamayız.” dedi.

23 Aralık 2023 tarihinde, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapılacağını duyuran Yılmaz, öğrencileri harekete geçmeye çağırdı.

İmza Bağlantısı:

https://forms.gle/8oajL7StnUrS3ZLx6

Basın açıklamasının tamamı;

“Değerli basın mensupları, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve sevgili sıra arkadaşlarımız,

Bugün, sizlere, biz liselilerin her gün karşıya karşıya kaldığı bir tehlikeden bahsetmek istiyoruz: Okullarımızda ve yurtlarımızda faaliyet gösteren tarikat ve cemaatler.

Milli Eğitim Bakanlığımızın, “Hayat Boyu Öğrenme Projesi”ndeki “Değerler Eğitimi” başlığı altında, tarikatların yönettiği çeşitli vakıf ve derneklerle Milli Eğitim Bakanlık ve Müdürlükleri tarafından eğitimde iş birliği anlaşmaları yani protokoller imzalanmaktadır. Bu anlaşmalar, okullarımızda çeşitli tarikatların, seminer, yarışma veya gezi gibi etkinlikler düzenlemesi için alan açmaktadır. Eğitim kurumlarında, tarikatların fikirlerini yayan yayınlar biz öğrencilere sunulmaktadır. Yurtlarımızda, tarikatların yöneticileri “eğitmen” olarak görev yapmakta ve her gün başka bir skandala imza atmaktadır.

Tarikat ve cemaatler; Cumhuriyet’e, laiklik ilkesine ve fikri hür vicdanı hür bireylerden oluşan yurttaşlar toplumuna, temelden aykırıdır. Biz, topluma yararlı, kadın ve erkeğiyle hayatın içinde, Cumhuriyet yurttaşı bireyler olmak için çalışırken, bu hedefimizin tam karşısında yer alan grupların eğitim kurumlarımıza girmesi kabul edilemez.

Türkiye Liseliler Birliği olarak gençliğin üzerine yönelen iki türlü gericilikle de mücadele edeceğiz: Bunlardan bir tanesi Batı emperyalizminin milletimize dayattığı toplumsal çürüme ve yozlaşmadır. Bir tanesi de Cumhuriyet’e karşı ortaya çıkmış, yine emperyalizmin desteğiyle büyümüş Ortaçağcı, tarikatçı baskıdır.

Sayın Bakanımız Yusuf Tekin, Cumhuriyetimizin okullarında, Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı, ileride devlete tehdit oluşturabileceğini FETÖ örneğinden bildiğimiz tarikatların bozuk ve karanlık fikirlerinin yayılmasına izin vermeyin.

Okullarımız, geleceğimize yön veren en önemli araçtır. Bu aracın tarikat ve cemaatlerin planlarına alet edilmesini istemiyoruz. Milli, bilimsel, laik eğitimi ayaklar altına alan bu ilişkilerin okullarımızdan temizlenmesini istiyoruz.

Bunun için Türkiye Liseliler Birliği olarak görev başına geçiyoruz!

Ülkenin geleceği olan biz gençleri, tarikat tehlikesiyle baş başa bırakan bu protokollerin iptali için imza kampanyası başlatıyoruz.

Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemeyen tüm liselileri imza atmaya ve bu imza kampanyasını büyütmeye çağırıyoruz.

Atatürkçü, vatansever, milliyetçi sıra arkadaşlarım, biz bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan gençleriz. Geleceğimizin, tarikatların elinde şekillenmesine göz yumamayız.

Biliyorum ki, sizler de yurtlarda cinsel istismara uğrayan sıra arkadaşlarımızın haberini alınca öfkeleniyorsunuz.

Biliyorum ki, sizler de tarikat ağlarının elinde, baskı altında, depresyona girerek intihara sürüklenen arkadaşlarımızı hatırlıyorsunuz.

Biliyorum ki, sizler de konferans salonlarına indirilip kim olduğu belli olmayan vakıfların yöneticilerini dinlemeye zorlanıyorsunuz ve yine öfkeleniyorsunuz.

Şimdi bu duruma müdahale etme zamanı, okullarımızın her köşesine yayılmış bu örümcek ağlarını temizlemenin zamanı.

Tarikatların okullarımızda barınmaması için bir imza senden bir imza da arkadaşından olsun.

Gelin, imzalarımızı da alıp 23 Aralık 2023 günü, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önüne gidelim, orada haklı talebimizi yineleyelim:

Tarikatlarla imzaladığınız anlaşmaları yırtıp atıyoruz! Okullarımızda ve yurtlarımızda tarikatları istemiyoruz! Teşekkür ederiz.”