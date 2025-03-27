TMSF, Dilan ve Engin Polat’a ait lüks araçları satışa çıkarıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat’a ait lüks araçları açık ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. 22 Nisan saat 10:00’da İstanbul’da yapılacak ihaleyle milyonluk araçlar yeni sahiplerini bulacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TMSF, Dilan ve Engin Polat’a ait lüks araçları satışa çıkarıyor!
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Dilan ve Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi’ne kayıtlı lüks araçlar, TMSF tarafından açık ihale yöntemiyle satışa sunulacak. Ekonomim'e göre, komisyonun onayının ardından en yüksek teklifi veren kişi veya kurum araçların yeni sahibi olacak.

ARAÇLAR 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

TMSF’nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından, değerli otomobiller özel bir otoparka çekildi ve 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenerek koruma altına alındı.

Bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılan ekspertiz raporlarına göre belirlenen rayiç bedeller, ihale ilanında muhammen bedel olarak açıklanacak.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarf usulüyle tekliflerini sunacak.

Kapalı zarflar açıldığında, en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

En yüksek teklifi veren kişi veya kurum, TMSF komisyonunun onayının ardından lüks araçların yeni sahibi olacak.

İHALE 22 NİSAN’DA!

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, lüks otomobillerin satışı için ihale 22 Nisan saat 10:00’da TMSF’nin İstanbul’daki binasında gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, TMSF’nin internet sitesinde yayınlanan detaylı bilgilere ulaşabilir.

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