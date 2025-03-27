Kartalkaya'daki otel yangınının bilirkişi raporu başsavcılığa sunuldu, 6 kişi daha tutuklandı

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun, Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğu, bilirkişi raporunda kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiği açıklandı.

Kartalkaya'daki otel yangınının bilirkişi raporu başsavcılığa sunuldu, 6 kişi daha tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun, Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu, kusurlu bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini bildirdi. Tunç, "Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Tunç, Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

6 KİŞİYE DAHA TUTUKLAMA KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum." 

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