Tokat ile Musul arasında iş birliği protokolü: Tarım, turizm, sanayi ve gastronomi alanında bağlar güçleniyor

Tokat ile Irak’ın Musul kenti arasında yürütülen Kardeş Şehir Projesi kapsamında ekonomik ve kültürel bağları güçlendirecek protokol için hazırlıklar tamamlanıyor.

Simge Sarıyar
Tokat Belediyesi ile Musul Belediyesi arasında yürütülen proje çerçevesinde, Musul’dan gelen heyet Tokat’ta resmi temaslarda bulundu. Bir otelde düzenlenen toplantıya Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ninova Belediyeler Birliği Başkanı Raad Ali Necm, Musul heyeti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİNİ KAPSIYOR”

Toplantıda konuşan Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Musul Bölge Valiliği tarafından gönderilen heyetin, imzalanacak protokolün son hazırlıkları için Tokat’ta bulunduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, “Musul tarihi ve kültürel zenginliği ile Tokat’a benzer bir şehir. Geçmişe dayanan kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek bu protokol, tarım, gastronomi, turizm ve sanayi alanlarında önemli iş birliklerini kapsıyor” dedi.

Musul’un DEAŞ’ın verdiği zararlardan sonra toparlanma sürecinde olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, karşılıklı ihtiyaçların iş birliğiyle karşılanabileceğini belirtti. Yazıcıoğlu, “Musul’un tarım ve inşaat başta olmak üzere pek çok alanda ihtiyacı var. Bizim de onlardan faydalanabileceğimiz alanlar mevcut. Bu iş birliği hem Tokat’ın hem de Musul’un ekonomisine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“İKİ ŞEHİR ARASINDA KARDEŞLİK KALICI HALE GELECEK”

Başkan Yazıcıoğlu, protokolün Musul’da imzalanacağını açıklayarak Tokat heyetinin iş insanları ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Musul’u ziyaret edeceğini bildirdi. Yazıcıoğlu, “Bu bir başlangıç. Türkiye genelinde ses getirecek, iki şehir arasındaki kardeşlik ve hoşgörüyü kalıcı hale getirecek” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

