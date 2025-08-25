Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde konuştu: “Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek püskürteceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte Çarho mevkiindeki Millet Bahçesi’nde düzenlenen törene katıldı. Kalabalığa seslenen Erdoğan, “Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi’nin saygı değer Genel Başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Okçular Vakfımızın kıymetli mensupları, Türkiye’nin geleceği sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tarihimizin en şanlı sayfalarından olan Malazgirt Zaferi’nin yeni bir seneyi devriyesinde daha sizlerle bir arada olmanın onurunu, gururunu, bahtiyarlığını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“AHLAT İLİM VE FERASETİN BULUŞTUĞU YER”

Erdoğan, Ahlat’ın manevi önemine dikkat çekerek, “Bugün yiğitler yurdu, gaziler otağı, şehitler diyarı Ahlat’tayız. Bugün Ertuğrul Gazi’nin doğduğu ata şehrimizdeyiz. Hem kılıçlarıyla hem kalem hem de eserleriyle Ahlat’ı vatan kılan burayı önce Malazgirt’in sonra da Anadolu’nun fetih üstü yapan cümle ecdadı, cümle gazi ve şühedayı rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Konuşmasında Selçuklu kabristanındaki taş mezarları işaret eden Erdoğan, “Ahlat’ta ilim ferasetle buluşmuş. sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Bu hakikatin en sarih nişaneleri Selçuklu kabristanındaki taş mezarlardır. Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in ayeti kerimeleri yalnızca şahidelere hak edilmiştir. Sandukalar ise Resul-i Ekrem Efendimizin hadisi şerifleriyle tezin edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat kızıl elmanın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi anlatan beldelerden birisi de Ahlat’tır” dedi.

Malazgirt’ten 15 Temmuz’a kadar uzanan tüm mücadelelere değinen Erdoğan, “Mazlumlara ümit, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren birliğimizi bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacağız” diye konuştu.

“TÜRK, KÜRT VE ARAP BİR OLDUĞUNDA TARİH YAZDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik vurgusunu şu sözlerle sürdürdü:

“Bakınız değerli kardeşlerim, sevgili gençler, unutmayın. Tarihte Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda bir birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur. Malazgirt’teki düğün bu ruhla çözülmüştür. Kudüs’ün kapıları bu ruhla açılmıştır. İstanbul bu ruhla fethedilmiştir. Çanakkale’yi geçilmez yapan aynı şekilde bu ruhtur.”

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, “Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’yi Allah’ın izni, milletimizin de desteğiyle gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz asır inşallah Türkiye yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır” dedi.

“BU YOLDA AĞIR BEDELLER ÖDEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Bu yolda gerçekten çok acılar çektik. İçeriden ve dışarıdan nice saldırılarla karşılaştık. Ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve elbette dikkatle inşallah bu düzlüğü de geçecek menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kurulan “Fetih ve Kök Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü”ne değinerek, “Bu önemli enstitünün hayırlı, uğurlu olmasını canı gönülden temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde kabine toplantısına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.