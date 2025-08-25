Milli sörfçü fırtına gibi esti! Tuna Tekin’den Galler’de çifte gümüş!

Milli rüzgar sörfçü Tuna Tekin, Galler’de düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda 2 gümüş madalya kazandı.

16-23 Ağustos tarihlerinde Galler’in Pwllheli kentinde gerçekleştirilen şampiyonada yarışan Tuna Tekin, 10 ülkeden 38 sporcunun katıldığı 13 yaş altı kategorisinde mücadele etti. Genç sporcu, toplam 15 yarışın 7’sinde birinci gelerek dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonayı 2 gümüş madalya ile tamamlayan Tekin, ülkesine çifte sevinç yaşattı.

Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü’nden yapılan açıklamada, Tekin’in başarısı kutlanırken antrenör Tuğrul Albayrak şu değerlendirmede bulundu:

“Tuna’nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu, aile ve antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren önemli unsurlar. Tuna’nın antrenmanlarda uygulanan metotlara cevabı ve uluslararası parkurları kullanımı bize bu başarıyı getirdi.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rüzgar Sörfü
