Tokat'ta deprem!

AFAD Tokat'ta meydana gelen depremle ilgili:

Büyüklük:5.6 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:18:11:22

TSİ Enlem:40.05806

N Boylam:35.95611

E Derinlik:5.99 km açıklamasında bulundu.

AFAD yaptığı diğer açıklamada: "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.