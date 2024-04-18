Tokat'ta deprem!

AFAD duyurdu. Tokat'ta deprem oldu.

Tokat'ta deprem!
Editör: Yağmur Biçen
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AFAD Tokat'ta meydana gelen depremle ilgili:

Büyüklük:5.6 (Mw) 

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:18:11:22

TSİ Enlem:40.05806

N Boylam:35.95611

E Derinlik:5.99 km açıklamasında bulundu. 

AFAD yaptığı diğer açıklamada: "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

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