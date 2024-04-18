Tokat'ta deprem!
AFAD duyurdu. Tokat'ta deprem oldu.
AFAD Tokat'ta meydana gelen depremle ilgili:
Büyüklük:5.6 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:18:11:22
TSİ Enlem:40.05806
N Boylam:35.95611
E Derinlik:5.99 km açıklamasında bulundu.
AFAD yaptığı diğer açıklamada: "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.
An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.
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