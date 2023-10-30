Toplumun Öncüleri "Umuda Ortak Ol" Dedi! GÖREV Vakfı'nın Kampanyasına Ortaklık Büyüyor

Görev Vakfı'nın Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin güçlendirilmesi için başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor.

Toplumun Öncüleri "Umuda Ortak Ol" Dedi! GÖREV Vakfı'nın Kampanyasına Ortaklık Büyüyor
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Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar. Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor.

Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor. Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak umuda ortak olabilirsiniz.

Umuda Ortak Olanlar Anlatıyor!Umuda Ortak Olanlar Anlatıyor!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# görev vakfı
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