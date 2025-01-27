Trabzonspor bu ayrılığı resmen duyurdu!

Trabzonspor, Mahmoud Ahmed Trezeguet'in Al Ahly'e 1 milyon 600 bin euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Trabzonspor bu ayrılığı resmen duyurdu!
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KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında transfer geliri elde edilmiştir.

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