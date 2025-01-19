Trafik denetimlerinde bir haftada 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bir haftalık denetim verilerini paylaştı. Buna göre, 9-16 Ocak tarihleri arasında toplam 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi ve ihlaller tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILIN VERİLERİ

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz yıl şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik yapılan denetimlere de değindi. 2024 yılında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik 2 milyon 376 bin 21 denetim yapıldığını ve 447 bin 978 sürücüye işlem uygulandığını aktardı.

“YOLCULUKLAR KAVUŞTURMAK İÇİNDİR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL”

Trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması için trafik kurallarına uyulmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” ifadelerini kullandı.