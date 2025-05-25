Trafikte alarm zilleri: Bir haftada yarım milyondan fazla sürücüye ceza

Bu süre zarfında 3 milyon 617 bin 99 araç denetlenirken, 534 bin 508 sürücü ve araç sahibine çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

EN FAZLA CEZA HIZ İHLALİNDEN

Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı: "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 726, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 725, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 892, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 93 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 534 bin 508 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." sözleriyle trafikte daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MOTOSİKLETTE KASK İHLALİ DİKKAT ÇEKİYOR

1 Ocak - 21 Mayıs 2025 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik yapılan denetimlerde de çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Kask takmayan 475 bin 976 sürücü ve yolcuya işlem uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce, koruma başlığı (kask) kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri/yolcuları ile ilgili toplam 475 bin 976 işlem yapıldı. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez, kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil, bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim."