Trafikte büyük denetim dalgası: 1 haftada 403 bin sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, 5-12 Haziran 2025 tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, 1 haftalık süre içinde toplam 3 milyon 647 bin 742 araç denetimden geçirildi.

403 BİN SÜRÜCÜYE CEZA: HIZ İHLALİ İLK SIRADA

Denetimler sırasında farklı ihlallerden dolayı 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı. En çok ceza, hız sınırını aşan sürücülere kesildi. Açıklanan veriler şu şekilde:

Hız ihlali: 110 bin 222 sürücü

Periyodik muayenesi yapılmamış araç: 29 bin 762

Emniyet kemeri kullanmayan sürücü: 23 bin 141

Sürücü belgesiz araç kullanan: 14 bin 316

Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan: 7 bin 411

Yetkisiz çakar lamba kullanan: 27 sürücü

Bakan Yerlikaya, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, trafik güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR GÖZ HAPSİNDE

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarında alkol etkisinde araç kullanımına dair uyarılar da yer aldı. 1 Ocak – 12 Haziran tarihleri arasında yapılan kontrollerde 102 bin 725 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. Bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak geri alındı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5. maddesi gereğince hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promilin üzerinde alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor.”

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin bireysel sorumlulukla başladığını belirterek, sürücülerden özellikle hız, kemer ve alkol konusunda daha hassas davranmalarını istedi. Açıklamasında, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil.” mesajına yer verdi.